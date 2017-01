Actualidade

O Tribunal de Viana do Castelo vai começar a julgar a partir de 13 de fevereiro um homem suspeito de traficar 20 toneladas de haxixe, revelou hoje à Lusa fonte judicial.

A apreensão da droga, transportada no interior de um pesqueiro português no mar Mediterrâneo, em águas internacionais, a 28 milhas do Cabo de Gata (junto de Almeria, Espanha), ocorreu em novembro de 2014, no âmbito da operação "Adiada" e resultou de uma investigação de combate ao tráfico internacional de haxixe tutelada pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), que decorria há vários meses.

A data de julgamento agora conhecida surge na sequência da decisão, com 287 páginas e assinada pelo juiz de instrução Carlos Alexandre de enviar o caso para julgamento, confirmando assim a acusação do Ministério Público.