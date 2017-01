Festival

Entre hoje e domingo, a primeira edição do Festival Antena 2 leva ao Teatro da Trindade três concertos de música clássica, um de jazz e outro dedicado à música do mundo. Serão ainda apresentados um espetáculo de dança e uma peça de teatro.

A ideia é mostrar ao vivo e em palco, conteúdos definidores da Antena 2 como música, literatura, ciência, dança, teatro, como também intérpretes que, na sua maioria, surgiram na última década impulsionados pela rádio.

Em palco vão ser apresentados três concertos de música clássica, um concerto de jazz e um concerto dedicado à música do mundo. Todos os agrupamentos intervenientes nestes concertos nasceram com a ajuda decisiva da Antena 2. Vamos ter ainda, neste festival, um concerto da Banda da Armada Portuguesa, formação apresentada pela 1ª vez na rádio.

Para lá da música serão apresentados dois outros espetáculos de palco: uma peça de teatro inspirada numa comédia de Woody Allen e interpretada por um grupo de jovens atores/encenadores (Os Caetanos), e um espetáculo de dança por uma companhia (Quorum Ballet) que neste momento é já consagrada a nível internacional. Trata-se, em ambos os casos, de projetos que a Antena 2, uma vez mais, ajudou a nascer, num papel algo pioneiro, ao promover desde o início as suas criações.

Finalmente, no campo da literatura e da ciência serão apresentadas duas conferências com dois tópicos em mente: os livros que podem hoje mobilizar os leitores, e, optando pela área da saúde como tema científico, o estado atual da luta contra o cancro. Para estas duas conferências contaremos com a reflexão e o conhecimento de personalidades consagradas. No mundo das letras teremos a contribuição dos escritores Ana Luísa Amaral, Francisco José Viegas, Inês Pedrosa e Miguel Real. Para nos atualizarmos em tudo o que diz respeito ao cancro, teremos a participação de 4 investigadores portugueses de calibre internacional: Manuel Sobrinho Simões, Joana Paredes, Bruno Silva Santos e Luís Costa.

O mundo das ideias, da ciência e das artes conjuga-se nos seis dias de um festival que tem aqui a sua 1ª edição como espelho de um canal da rádio pública que mergulha com a mesma paixão nos valores artísticos do passado, nos que marcam o presente e nos que o futuro nos promete.