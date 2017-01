Música

A data integra a digressão europeia de Glow in the Dark, o segundo álbum da banda de Los Angeles, editado em 2016 pela Burger Records.

Nascido em 2013, em Los Angeles, o grupo composto pela vocalista/guitarrista Bonnie Bloomgarden, a baterista Patty Schemel, a baixista Nikki Pickle e pelo guitarrista Larry Schemel vem ao Sabotage mostrar o novo trabalho, sucessor de "Street Venom" (Burger Records, 2014).

O concerto insere-se na Cool Trash Club #02. Alternativa por convicção, a Cool Trash Club traz a Lisboa as bandas internacionais mais surpreendentes que podemos encontrar no espetro do rock 'n' roll mais puro, primitivo e selvagem - do garage rock ao blues passando pelo punk.

Depois dos concertos, a segunda parte da festa é protagonizada pela dupla de DJs A boy named Sue e Nuno Rabino, a incendiar a pista com os melhores outsiders musicais, até às 4h.

The King Khan and BBQ Show é o nome confirmado para a Cool Trash Club #03, dia 8 de Fevereiro.

Preço: €6 (até hoje); €8 (no próprio dia)