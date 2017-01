fado

As portas do Grande Auditório da Culturgest, em Lisboa vão abrir-se para dar as boas-vindas a Aldina Duarte, no próximo dia 27 de janeiro, às 21h30.

Aldina Duarte inicia o ano com um regresso a casa, na medida em que foi na Culturgest que deu o primeiro concerto da sua vida.

Agora, o Grande Auditório do espaço lisboeta prepara-se para voltar a receber a fadista. Na próxima sexta, vai apresentar o espetáculo Fado: a Música e as Palavras, em que vai privilegiar o reportório dos músicos e poetas com quem tem trabalhado.

Sobre esta sala, Aldina Duarte confessa que «este palco tem a medida certa para o meu fado, é um lugar onde é possível revelar-se genuinamente».

Sobre o concerto, a fadista desvenda um pouco o que vai mostrar. «Desta vez vou estrear dois fados (inéditos) escritos de propósito para este concerto intitulado Fado: a Música e as Palavras, por dois poetas de quem já gravei discos inteiros: João Monge, com Crua e Maria do Rosário Pedreira em Romance(s)».

A música no geral e o fado em particular fazem parte de um grande e profícuo caminho de aprendizagem e de conhecimento, que a fadista partilha. «Aprendi com o fado a despedir-me, a partir e a regressar, por saber e sentir que tenho um lugar marcado onde sei que me encontro, a bem ou a mal, num espaço sagrado e vital e, por isso, inviolável. Nele descubro que do luto se renasce e que de amor nunca morri. Esta é a minha fortaleza redentora, ora consoladora, ora agreste, ser fadista. E é meu desejo que vos sirva de alguma coisa: a escuta».

A acompanhar a fadista, vão estar em palco Paulo Parreira na guitarra portuguesa e Rogério Ferreira na viola. Aldina Duarte convidou ainda os músicos Pedro Gonçalves, Pedro Vidal e João Cardoso.

Local: Grande Auditório da Culturgest, em Lisboa

Horário: 27 de janeiro, às 21h30

Preço: €20 (normal); €5 (jovens até 30 anos e desempregados)

Duração: 1h15