Inquérito/CGD

A Comissão Parlamentar de Inquérito à Recapitalização da Caixa Geral de Depósitos e à Gestão do Banco manter-se-á ativa até ao final de março, depois da Assembleia da República ter decidido prolongar o seu funcionamento.

De acordo com o texto da resolução, hoje publicado em Diário da República, a Assembleia da República resolveu, com base na deliberação tomada pelo plenário na sua reunião de 19 de janeiro de 2017, "prorrogar o prazo de funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito à Recapitalização da Caixa Geral de Depósitos e à Gestão do Banco, por mais 60 dias".

O prazo inicial era o fim deste mês, ou seja, 120 dias após o arranque dos trabalhos.