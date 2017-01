Actualidade

O Tesouro Público espanhol colocou hoje 2.685 milhões de euros em títulos da dívida a três e a seis meses, com taxas de juro que continuam negativas, naquela que foi a primeira operação depois de Donald Trump assumir a presidência dos Estados Unidos.

De acordo com dados do mercado financeiro recolhidos pela agência espanhola Efe, a maior parte da emissão de hoje, 2.275 milhões de euros, são títulos a nove meses que foram colocados a uma taxa de juro de -0,339 %, ainda mais negativas que os -0,289% da anterior operação do mesmo tipo, que teve lugar a 13 de dezembro último.

Os restantes 410 milhões de euros foram adjudicados a três meses e uma taxa de juro de -0,471%, ligeiramente superior aos -0,530% da operação anterior.