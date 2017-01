Actualidade

O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, felicitou hoje Marcelo Rebelo de Sousa pelo seu primeiro ano de mandato como chefe do Estado, elogiando o seu contributo para a estabilidade política.

"Se Portugal é hoje um exemplo raro de estabilidade política e coesão nacional, no respeito pelos compromissos europeus, isso deve-se ao esforço de muitas pessoas e de muitas instituições, à cabeça das quais devemos colocar o atual Presidente da República", lê-se na mensagem a Marcelo, divulgada pelo gabinete do presidente do parlamento, que destaca "o ano intenso de acontecimentos em Portugal e no Mundo".

Ferro Rodrigues destacou que "não lhe compete apoiar candidatos presidenciais", dado que a sua missão é "garantir a melhor cooperação institucional possível com o cidadão que os portugueses decidem eleger", mas fez um elogio ao Presidente.