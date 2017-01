Cultura

A 12ª edição daquele que é um dos mais importantes prémios para a arte contemporânea portuguesa abre fase de candidaturas entre 1 e 26 de fevereiro, no site da Fundação EDP.

Podem candidatar-se portugueses residentes ou não em território nacional, sem limite de idade.

O comissariado de seleção é constituído por Ana Anacleto, da Fundação EDP, Filipa Oliveira e João Silvério, a quem caberá a escolha dos 6 a 9 finalistas que serão anunciados em abril. Os finalistas terão a oportunidade de participar numa exposição coletiva no MAAT, a decorrer entre junho e setembro de 2017.

No decorrer da exposição, um júri internacional selecionará o vencedor desta 12.ª edição do Prémio. Ao artista vencedor, será atribuído um prémio de 20 mil euros que se destina a apoiar a continuação do estudo ou do trabalho de criação e investigação, bem como a sua internacionalização.