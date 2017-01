Actualidade

Técnicos que tiveram acesso ao áudio do gravador de voz do avião em que viajava o juiz brasileiro Teori Zavascki, que caiu na última quinta-feira, disseram que o piloto não relatou qualquer problema com o aparelho.

O piloto terá dito na gravação que iria esperar que a chuva passasse para aterrar em Paraty e não relatou nenhum problema técnico na aeronave até a gravação ser interrompida.

Este acidente causou a morte do juiz, que era relator dos processos de corrupção na Petrobras no Supremo Tribunal Federal (STF) e de outras quatro pessoas.