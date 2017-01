Actualidade

As principais agências das Nações Unidas pediram hoje, em Helsínquia, aos doadores internacionais 4,6 mil milhões de dólares (4,3 mil milhões de euros) para o financiamento da ajuda aos refugiados sírios, durante uma conferência na capital finlandesa.

A conferência sobre a Síria e os países vizinhos, aberta pelo primeiro-ministro finlandês, Juha Sipila, contou com a presença do Alto-Comissário da ONU para os Refugiados, Filippo Grandi, e dos responsáveis do Escritório para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA), Stephen O'Brien, e do Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento (PNUD), Helen Clark, entre outras autoridades.

Durante o evento, em que participaram também mais de 240 organizações não-governamentais, as agências das Nações Unidas apresentaram um Plano Regional de Refugiados e Resiliência (3RP) para 2017-2018, em que se estabelece as prioridades humanitárias da ONU para a Síria e os países vizinhos.