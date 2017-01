TSU

O líder comunista defendeu hoje a eliminação do Pagamento Especial por Conta em 2018, como estímulo às empresas em vez da baixa da Taxa Social Única (TSU), recordando que a medida está prevista no "Orçamento do Estado para 2017".

Jerónimo de Sousa falava após reunião com o parceiro de coligações eleitorais "Os Verdes", na sede dos ecologistas, em Lisboa, a fim de resumir as conclusões do seu XX Congresso, em dezembro, em Almada.

"Está inscrito, aliás, no próprio orçamento: além da redução que se verificou, de 1.000 para 850 euros, a perspetiva de eliminá-lo em 2018", afirmou, lembrando a proposta de alteração do PCP, inicialmente para os 800 euros, mas que se veio a cifrar em 850.