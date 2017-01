Actualidade

O académico Adriano Moreira considera que o ex-Presidente da República Ramalho Eanes "ficará na história portuguesa" não só por ter tido uma "vida exemplar" como por ser precursor da introdução dos valores ocidentais e do europeísmo no país.

"A história não vai limitar-se a dizer que passou por aqui", escreve o ex-líder do CDS e atual membro do Conselho de Estado no segundo volume do livro "O General Ramalho Eanes e a História Recente de Portugal", da autoria de Manuel Vieira Pinto, que vai ser lançado quarta-feira no Museu do Combatente, em Lisboa.

Adriano Moreira começa por sustentar que Eanes "ficará na história, depois de o tempo implacável ter apagado grande parte dos nomes dos intervenientes no processo do 25 de Abril".