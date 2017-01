Actualidade

O treinador do Vitória de Setúbal disse hoje que a partida de quarta-feira da 'final four' da Taça de Liga de futebol, frente ao Sporting de Braga, que se disputa no Estádio Algarve, será decidida nos pormenores.

"Penso que, amanhã [quarta-feira], as probabilidades de ser um jogo equilibrado e ser decidido em pequenos pormenores são muito grandes e nós tudo faremos para, no domingo, estarmos na final e oferecermos essa final aos nossos adeptos", disse José Couceiro na conferência de imprensa de antevisão à partida, realizada no Estádio Algarve.

O Vitória regressa a um palco onde, em 2008, venceu a 1.ª edição da Taça da Liga, ao bater o Sporting nas grandes penalidades (3-2), depois do 0-0 no tempo regulamentar, e o técnico dos sadinos lembrou o percurso do clube nas taças para chamar os seus simpatizantes ao recinto.