Actualidade

O filme 'Eusébio - História de uma Lenda', do realizador Filipe Ascensão, estará nos cinemas a 23 de março, documentando a vida do antigo futebolista internacional português e do Benfica.

Segundo a promotora, o filme pretende relatar "o lado mais íntimo e humano" do antigo jogador, "desde os tempos de menino, que sonhava ser jogador da bola, até ser consagrado como o melhor jogador do mundo".

Além de depoimentos do próprio Eusébio, a obra conta com contributos de antigos companheiros e futebolistas de renome, como são os casos de Hilário, António Simões, Cristiano Ronaldo, Luís Costa, Rui Costa, Bobby Charlton e também da sua mulher, Flora.