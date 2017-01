Cinema

O musical "La La Land: Melodia de amor", de Damien Chazelle, soma 14 nomeações para os prémios Óscares, de cinema, hoje anunciados pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos.

O filme, que se estreia esta quinta-feira nos cinemas portugueses, está nomeado na maioria das categorias dos prémios, incluindo melhor filme, realização, argumento original e banda sonora, tem ainda uma dupla nomeação para melhor canção e para melhor ator e atriz principais, com o par Ryan Gosling e Emma Stone.

"La La Land: Melodia de amor" iguala, em número de nomeações, os filmes "Titanic" (1997) e "Eva" (1950).

A cerimónia será no dia 26 de fevereiro, em Los Angeles, e terá pela primeira vez apresentação de Jimmy Kimmel. As principais nomeações:

Melhor Filme

“Arrival”

“Hacksaw Ridge”

“Hidden Figures”

“Lion”

“Moonlight”

“Fences”

“Hell or High Water”

“La La Land”

“Manchester by the Sea”

Melhor Realizador

“Arrival” (Denis Villeneuve)

“Hacksaw Ridge” (Mel Gibson)

“Manchester by the Sea” (Kenneth Lonergan)

“Moonlight” (Barry Jenkins)

Melhor Ator Principal

Casey Affleck

Ryan Gosling

Andrew Garfield

Vigo Mortensen

Denzel Washington

Melhor Atriz Principal

Viola Davis

Nicole Kidman

Octavia Spencer

Michelle Williams

Naomi Harris

Melhor Ator Secundário

Mahershala Ali ("Moonlight")

Jeff Bridges ("Hell or High Water")

Lucas Hedges

Dev Patel ("Lion")

Michael Shannon ("Nocturnal Animals")