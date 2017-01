Actualidade

O treinador Jorge Simão assumiu hoje o favoritismo do Sporting de Braga para a meia-final da Taça da Liga de futebol com o Vitória de Setúbal, ne quarta-feira, mas disse esperar um "jogo muito equilibrado".

"Num jogo com estas características, a eliminar, as questões do favoritismo esfumam-se, mas pelo palmarés, história recente dos dois clubes e pela posição na tabela classificativa, podemos considerar o Braga como favorito", afirmou o treinador dos minhotos na conferência de imprensa de antevisão da partid, que se disputa no Estádio Algarve.

Jorge Simão disse esperar "um jogo muito equilibrado", mas frisou a "ambição" do clube em chegar à final.