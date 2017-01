Actualidade

A exposição "Joan Miró: Materialidade e Metamorfose", na Casa de Serralves, no Porto, deveria encerrar no sábado, mas vai ser prolongada até 04 de junho dada a "forte adesão", revelou hoje a presidente do Conselho de Administração.

"A exposição tem sido um grande êxito, tem tido grande afluência, por isso, Serralves e o Ministério da Cultura decidiram prolongá-la porque há muito público que continua interessado", disse a presidente do Conselho de Administração da Fundação de Serralves, Ana Pinho, durante a apresentação da programação para 2017.

Desde a sua abertura, a 30 de setembro, até ao momento já passaram pela exposição cerca de 95.000 visitantes, adiantou.