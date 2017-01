Actualidade

A realizadora alemã Maria Schrader mostrou-se surpreendida com a qualidade dos atores portugueses que dirigiu no filme sobre o exílio do escritor Stefan Zweig no Brasil, país onde se passa a história, mas onde a equipa nunca filmou.

Nenhuma das cenas de "Stefan Zweig - Adeus, Europa", sobre o exílio do escritor judeu austríaco durante o nazismo, foi filmada no Brasil, tendo as cenas sido rodadas parcialmente em Portugal, com recurso a "excelentes" atores portugueses que fizeram de brasileiros, contou Maria Schrader, em entrevista à agência Lusa.

O filme, interpretado por Josef Hader (no papel de Stefan Zweig), Aenne Schwarz (Lotte, mulher do escritor) e Barbara Sukowa (a sua primeira mulher), conta com uma série de atores portugueses no elenco, entre os quais João Lagarto, Virgílio Castelo, Carla Vasconcelos, Maria Vieira e Nicolau Breyner, que morreu no ano passado, num dos seus últimos papéis no cinema.