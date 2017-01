Actualidade

O FC Porto retomou hoje a preparação do jogo com o Estoril-Praia, para a 19.ª jornada da I Liga de futebol, em que a principal novidade foi a estreia do reforço brasileiro Soares, ex-Vitória de Guimarães.

De acordo com a nota publicada no sítio dos 'dragões', na sua estreia no Olival, em Vila Nova de Gaia, o avançado contratado à formação vimaranense, que no domingo marcou um dos golos da vitória em casa do Sporting de Braga (2-1), fez treino de recuperação.

O treinador Nuno Espírito Santo não contou com Maxi Pereira, Rúben Neves, Corona, Danilo Pereira e Rui Pedro, todos entregues ao departamento clinico com problemas físicos.