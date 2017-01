4Gamers

Novo evento de gaming chega a Lisboa em maio

A 1ª edição do 4Gamers chega à Sala Tejo, em Lisboa, nos dias 6 e 7 de maio com a promessa de um programa e convidados imperdíveis para os amantes do universo de gaming e e-sports.



Patrícia Susano Ferreira | pferreira@destak.pt

As primeiras informações sobre o evento já podem ser consultadas online (www.4gamers.pt) numa espécie de save the date que adianta, para já, algumas das atividades e a data do lançamento oficial do site completo: 1 de fevereiro. De acordo com a organização, a abertura de bilheteira terá lugar amanhã, dia 25 de janeiro, oferecendo aos fãs a possibilidade de começarem já a planear os próximos meses. Entre streamers, youtubers, as maiores marcas de gaming, torneios em consolas e PC, e-sports, game developers, feira de oportunidades e meet and greet com convidados internacionais, as opções não vão faltar num fim de semana em cheio.