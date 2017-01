Actualidade

A presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), Ana Abrunhosa, desafiou hoje as empresas a reforçarem a inovação nas suas atividades em colaboração com as instituições do ensino superior.

Numa visita ao município da Pampilhosa da Serra, no distrito de Coimbra, Ana Abrunhosa realçou a necessidade de promover a modernização da economia nacional, com os empresários, que "sabem do que precisam", a buscarem o apoio das universidades e institutos politécnicos em cada região.

A presidente da CCDRC, com sede em Coimbra, intervinha no auditório do edifício municipal Monsenhor Nunes Pereira, onde decorreu uma sessão de esclarecimento sobre os apoios da União Europeia no âmbito do Portugal 2020, com a participação de empresários, investidores de diversas áreas e agentes da economia social.