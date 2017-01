Actualidade

O ministro da Economia defendeu hoje que o Orçamento do Estado (OE) para 2017 é "baseado em pressupostos realistas" e "prudentes", antecipando "revisões em alta" das previsões de crescimento do país por parte de instituições "nacionais e internacionais".

"É um orçamento baseado em pressupostos realistas e as revisões que já estão a acontecer das previsões de crescimento demonstram isso mesmo. E, se alguma previsão me cabe aqui fazer, é que vai haver mais revisões das previsões quer das instituições nacionais, quer das instituições internacionais, sobre o nível de crescimento económico para o próximo ano e vão ser revisões em alta, o que é extremamente positivo para o país", afirmou Manuel Caldeira Cabral durante uma conferência sobre o OE 2017 que hoje decorreu no Porto.

Apresentando o Orçamento do Estado para este ano como um documento que "reduz a fiscalidade a quem investe, a quem inova e a quem capitaliza", melhorando ainda "a situação de quem exporta", o ministro salientou tratar-se de um OE "realista" e com objetivos de crescimento económico que vão provavelmente ser superados", já que as previsões feitas em agosto/setembro "eram felizmente piores do que as que se podem fazer agora".