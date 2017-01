Actualidade

O terceiro vice-primeiro-ministro da Guiné Equatorial, Alfonso Nsue Mokuy, disse hoje à Lusa desconhecer se o antigo Presidente da Gâmbia se refugiou no seu país, mas defendeu que essa possibilidade pretenderia evitar uma nova guerra em África.

Partidos da oposição na Guiné Equatorial criticaram nos últimos dias a decisão do Governo de acolher, no exílio, o ex-líder da Gâmbia, Yahya Jammeh, que deixou o país neste fim-de-semana, depois de 22 anos no poder.

O ministro equato-guineense, que hoje se deslocou a Lisboa para encontros sobre modernização administrativa, disse à Lusa não poder confirmar se Jammeh está na Guiné Equatorial, justificando que acabou de chegar de uma missão ao Peru e segue, ainda hoje, para Frankfurt, na Alemanha.