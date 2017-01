Actualidade

O Business Monitor International, do grupo Fitch, considera que o dinamismo do setor do turismo é um ponto forte de Portugal, mas que a perda de produtividade desde a entrada no euro é uma fraqueza do país.

No relatório hoje publicado, o Business Monitor International faz uma análise 'SWOT' a Portugal, em que identifica as forças e as fraquezas da economia portuguesa, mas também as oportunidades e as ameaças.

Como pontos fortes, o documento refere o facto de as famílias continuarem a recuperar da quebra económica desde 2009 e o crescimento do turismo, sublinhando o dinamismo que o setor tem tido.