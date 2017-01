Actualidade

O Serviço de Pneumologia do Instituto Português de Oncologia (IPO) de Coimbra anunciou hoje uma aposta forte no diagnóstico e tratamento do cancro do pulmão, responsável pela maior taxa de mortalidade por doença oncológica a nível mundial.

A diretora do serviço, Lurdes Barradas, disse à agência Lusa que a unidade hospitalar dispõe de uma técnica única na zona Centro, mais recursos humanos e instalações ampliadas, o que lhe permite uma "capacidade de resposta" para toda a região.

"A correta avaliação e investigação desta doença tem sido uma preocupação constante do Serviço de Pneumologia, que tem investido na qualidade dos seus recursos humanos e na diferenciação da sua plataforma tecnológica", sublinhou.