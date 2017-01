Cultura

O ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, afirmou hoje, em Lisboa, que a lei aprovada no ano passado para repor as entradas gratuitas nos museus e monumentos nacionais aos domingos vai ser aplicada "com certeza" este ano.

O ministro respondia à agência Lusa, no final de uma homenagem à pianista Helena Matos e ao tenor Fernando Serafim, que receberam no Palácio da Ajuda medalhas de mérito cultural.

"É difícil aplicar a lei, na medida em que há uma diretiva europeia que não permite o que está previsto na lei [aprovada no ano passado, no parlamento], que é restringir aos residentes em Portugal essa gratuitidade", comentou o ministro sobre quando entrará em vigor aquela norma.