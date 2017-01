Actualidade

O Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial (AECT) Duero/Douro constituiu uma cooperativa transfronteiriça designada por Efi-Duero Energy destinada à comercialização de energia elétrica que vai agregar cerca de 200 municípios e outras entidades de Portugal e Espanha.

Em declarações prestadas hoje à agência Lusa, o diretor geral do AECT- Duero/Douro, José Luís Pascual, disse que o principal objetivo da nova entidade fronteiriça é trazer benefício social, fornecendo a eletricidade a preço de custo, aos seus potenciais consumidores.

A Efi-Duero Energy funciona como agente cooperativo autorizado que adquire a energia diretamente no Mercado Ibérico da Eletricidade, permitindo com esta transação a ausência de intermediários, o que se traduz numa maior economia para as entidades aderentes ao novo distribuidor, já que a eletricidade é comercializada a preço de custo.