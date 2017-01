Inquérito/CGD

O antigo presidente da Caixa Geral de Depósitos (CGD) Fernando Faria de Oliveira considerou hoje no parlamento que a operação de aumento de capital em curso vai dar um grande reforço para a solidez do banco público.

"É crucial que a CGD continue a desempenhar o papel que sempre ocupou no setor bancário nacional, de referência e de peça-chave na estabilidade do sistema. Com o aumento de capital de que vai usufruir, a sua solidez atual sai reforçadíssima", afirmou o gestor durante a sua audição na comissão parlamentar de inquérito à CGD.

Faria de Oliveira, que sucedeu a Carlos Santos Ferreira na liderança do banco estatal, sendo mais tarde substituído por José de Matos, apontou para os desafios que a banca portuguesa enfrenta neste momento.