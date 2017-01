Actualidade

O Centro Hospitalar Universitário do Porto (CHUP) viu hoje aprovada uma candidatura a fundos do Norte2020 que visa dar continuidade às obras de requalificação do Serviço de Urgência, nomeadamente da parte ligada à medicina, indicou fonte desta instituição.

Segundo dados remetidos à agência Lusa, em causa está um projeto de 600 mil euros que obteve "relativamente à parte elegível uma taxa de comparticipação de 85%, o que resulta num financiamento de 215,5 mil euros".

O CHUP aponta que assim vai ser possível avançar com a ampliação do Serviço de Urgência, criando uma "moderna Unidade de Observação", bem como reestruturar "toda a área laranja e amarela" do mesmo serviço "com vista a melhorar o conforto e fluxo dos doentes".