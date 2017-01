Actualidade

O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) e a Região Administrativa Especial de Economia Social de Mercado de Timor-Leste assinaram hoje um memorando, em Coimbra, para a criação de um Centro Cardíaco naquele país do sudeste asiático.

"É um momento muito alto para o nosso hospital, desde logo porque a nossa presença em Timor do ponto de vista de cooperação é extremamente importante e integra-se na perspetiva de internacionalização dos Hospitais de Coimbra", disse à agência Lusa o presidente do conselho de administração do CHUC.

Segundo Martins Nunes, esta parceria representa o prestígio da medicina portuguesa e da medicina de Coimbra: "Portugal e Coimbra estão assim a contribuir para a discussão da saúde global. Ficou ainda previsto que Timor participe na Cimeira Mundial de Saúde intercalar, que se realiza em Coimbra em 2018".