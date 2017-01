Actualidade

O secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, considerou hoje excessivo o número de operadores de gestão de resíduos licenciados em Portugal, que atingem os 1.600.

"Existem 1.600 operadores de gestão de resíduos licenciados, o que nos parece excessivo", afirmou o governante.

Carlos Martins falava na audição do ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, na comissão parlamentar de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, sobre o lixo importado de Itália para tratamento em Setúbal, uma iniciativa do PCP.