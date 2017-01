Actualidade

Portugal falou hoje, por breves minutos, com o astronauta francês Thomas Pesquet, que está na estação espacial internacional desde novembro, por intermédio de dois professores que lhe dirigiram duas perguntas.

A ligação de Portugal com o astronauta da agência espacial europeia ESA durou aproximadamente 15 minutos e foi feita em simultâneo com a Roménia e a Irlanda, que também colocaram perguntas ao engenheiro de voo, de 38 anos, que vai viver no espaço durante seis meses.

A iniciativa, realizada ao abrigo de um programa educativo da ESA, o ESERO, decorreu no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, e juntou no auditório José Mariano Gago 200 alunos e 20 professores de nove escolas.