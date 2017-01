Actualidade

Portugal garantiu a presença no Euro2017 de ténis de mesa em masculinos e femininos, depois de hoje as duas seleções terem vencido a Ucrânia e a Turquia, respetivamente, em jogos realizados no Multiusos de Viseu.

Em masculinos, no segundo jogo da ronda frente à Ucrânia, vitória por 3-0, depois do triunfo por 3-2 na segunda-feira. O selecionador Kong Guoping foi obrigado a recorrer às 'segundas linhas', ao ficar privado de Tiago Apolónia e de Marcos Freitas, lesionados, e de João Monteiro, debilitado devido a uma gripe.

João Geraldo, o 'herói' do jogo de segunda-feira, voltou a mostrar-se em bom nível e apenas cedeu um parcial frente a Viktor Efimov (13-11, 10-12, 11-5 e 11-8). Seguiu-se Diogo Carvalho, que bateu por claros 3-0 (11-8, 12-10 e 11-3) o ucraniano Yaroslav Zhmudenko, enquanto, no terceiro jogo, coube a Diogo Chen fechar as contas do apuramento para Portugal, ao bater Yevhen Pryschepa por 3-1 (12-10, 11-7, 11-13 e 11-8).