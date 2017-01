Actualidade

O líder do PSD, Pedro Passos Coelho, defendeu hoje "um novo compromisso" com os parceiros sociais para uma nova dinâmica no mercado de trabalho, dizendo ser necessário um equilíbrio entre a flexibilidade laboral e o combate à precariedade.

"Teremos de fazer um reequilíbrio permanente: não queremos uma sociedade tão desformalizada, que não ofereça segurança às pessoas, mas também não queremos uma sociedade que, para dar maior segurança a quem está dentro, não oferece segurança nenhuma a quem está à porta para entrar", afirmou, num colóquio organizado pelo Conselho Nacional de Juventude (CNJ).

Questionado sobre o problema do desemprego jovem, Passos Coelho defendeu que o mercado laboral é uma área onde os governos não devem introduzir ruturas mas privilegiar a "cultura do compromisso".