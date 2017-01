Inquérito/CGD

O ex-presidente da Caixa Geral de Depósitos (CGD) António Domingues vai mesmo ter que enviar para a comissão parlamentar de inquérito a correspondência que trocou com o Governo antes de aceitar o convite para liderar o banco público.

A decisão foi tomada hoje, após a audição de Fernando Faria de Oliveira (antigo presidente da CGD), depois de António Domingues ter escrito uma carta ao presidente da comissão, o deputado social-democrata José Matos Correia, a contestar a obrigatoriedade de divulgar essa informação, acompanhada por um parecer jurídico.

"Mais do que com a carta, a minha surpresa é com o parecer jurídico que acompanha a carta do Dr. António Domingues. Está em causa o bom nome, a honra e a reputação desta comissão e a única coisa a fazer é voltar a pedir a documentação", afirmou José Matos Correia.