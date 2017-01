Actualidade

O ex-dirigente do Sporting, Mário Patrício, fez hoje saber, através de um comunicado, que não vai ser candidato à presidência dos 'leões', hipótese que parecia ganhar força nos últimos dias.

"Infelizmente, do meu ponto de vista, não foi possível chegar a uma plataforma de entendimento para que uma alternativa conjunta fosse uma realidade", escreveu Mário Patrício, confirmando ter-se disponibilizado "nos últimos dias e nas últimas horas para estabelecer um consenso no sentido de possibilitar uma alternativa conjunta que pudesse unir a família sportinguista".

Mário Patrício revela mesmo que chegou a garantir "a adesão e participação ativa de um conjunto de sportinguistas" que considera de "elevada competência, seriedade e de enorme dedicação ao clube, que se revêm nas mesmas ideias", com os quais foi estabelecido em conjunto "um projeto estratégico e um programa eleitoral que se entendeu ser o melhor para a defesa do Sporting, no presente e para o futuro".