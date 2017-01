Inquérito/CGD

O Presidente da Assembleia da República rejeitou hoje o alargamento do objeto da comissão parlamentar de inquérito à Caixa Geral de Depósitos ao processo de reestruturação e recapitalização do banco, conforme tinham pedido PSD e CDS-PP.

De acordo com um despacho ao qual a agência Lusa teve acesso, Ferro Rodrigues explica que, no parecer pedido à auditora jurídica, esta considerou não existir fundamento para admitir o alargamento da comissão à "avaliação do Plano de Reestruturação e de Recapitalização da Caixa Geral de Depósitos".

O Presidente da Assembleia da República decidiu assim pela não admissão do pedido de alargamento do objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito à Recapitalização da Caixa Geral de Depósitos e à Gestão do Banco, iniciativa do PSD e CDS-PP que deu entrada no parlamento a 06 de janeiro.