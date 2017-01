CAN2017

A República Democrática do Congo e Marrocos apuraram-se hoje para os quartos de final da Taça das Nações Africanas (CAN2017) de futebol, que decorre no Gabão, ao vencerem os respetivos jogos da terceira jornada do grupo C.

Apesar de favorita no arranque da prova e ainda a atual detentora do troféu, a seleção da Costa do Marfim precisava de vencer hoje para continuar na defesa do título, mas encontrou um conjunto de Marrocos bem organizado e a precisar apenas do empate, mas um golo de Rachid Alioui, aos 64 minutos, deu o triunfo aos marroquinos e consequente afastamento marfinense.

A RD Congo sentiu bem menos dificuldades para seguir em frente e, apesar de necessitar apenas de um empate, venceu hoje o Togo por 3-1, confirmando a passagem à fase seguinte e assegurando a vitória no grupo com sete pontos.