Actualidade

O aumento do nível do mar até ao final do século poderá ser mais rápido do que o previsto, adverte a agência Oceânica norte-americana, alertando para um risco acrescido de inundações devastadoras se acontecer um cenário extremo.

Tendo em conta os últimos estudos e observações, nomeadamente sobre o gelo da Antártida e a sua instabilidade, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) considera "plausível" um aumento do nível das águas "de 2 a 2,7 metros até 2100".

Os autores do relatório da NOAA recomendam "rever em alta o cenário extremo da subida do nível médio do mar de 2,5 metros até 2100" previsto num relatório publicado em 2014.