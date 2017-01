Actualidade

O presidente do conselho de administração da Sociedade Polis Litoral Ria Formosa disse hoje que está prevista a abertura, na próxima semana, de três concursos públicos para obras de requalificação nas ilhas-barreira da ria Formosa, no Algarve.

De acordo com José Pacheco, os concursos públicos são para o reforço do cordão dunar da ilha de Tavira - Praia do Barril e Praia da Fuseta-Mar e para a atualização da barra da Armona (Olhão).

"Provavelmente, os concursos só estão concluídos daqui a seis meses", declarou o presidente do conselho de administração da Sociedade Polis Litoral Ria Formosa, José Pacheco.