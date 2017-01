Actualidade

A oferta de uma sessão anti-tabágica grátis no serviço nacional de saúde aumenta a probabilidade de os fumadores procurarem ajuda para deixar o vício, concluíram médicos britânicos num estudo divulgado hoje.

O objetivo do estudo, divulgado na revista especializada Lancet, foi estimular a utilização do serviço de anti-tabagismo do serviço nacional de saúde, a que recorrem apenas 05 por cento dos fumadores britânicos.

Os autores defendem que deve ser facilitado o acesso a estes serviços públicos, rejeitando ainda que se lhes cortem os orçamentos.