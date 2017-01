Actualidade

As autoridades de Miyazaki, no sudoeste do Japão, começaram hoje a sacrificar cerca de 168.000 galinhas, após ter sido detetado um surto de gripe das aves numa quinta na região.

Na terça-feira surgiram 130 aves mortas numa quinta na região, pelo que as autoridades locais realizaram testes e confirmaram a presença do vírus H5 em quatro delas, informou a imprensa local.

Além disso, proibiram a movimentação das aves e ovos num raio de dez quilómetros em torno da propriedade agrícola afetada, medida que abrange cerca de 140 quintas, segundo a estação de televisão NHK.