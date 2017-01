Actualidade

A primeira exposição individual de Ângelo de Sousa (1938-2011), em França, é hoje inaugurada para mostrar ao público "a cor e o grão negro" do seu trabalho, simultaneamente "solar" e "ancorado no solo", explicou o comissário da mostra.

O título escolhido pelo comissário Jacinto Lageira foi "Ângelo de Sousa - La Couleur et Le Grain Noir des Choses" ("A Cor e o Grão Negro das Coisas") como resumo da exposição que vai estar aberta ao público de 25 de janeiro a 16 de abril, na delegação francesa da Fundação Calouste Gulbenkian.

"[O título] tem a ver com essa situação de opor de maneira assim formal a cor - que é um tema muito principal no trabalho dele, na pintura, no desenho e na fotografia - e esse grão negro das coisas que é, no sentido literal, justamente, o grão mesmo negro das coisas que ele fotografava, o chão, o chão de cimento, a areia, as pessoas na rua, aquela coisa que encontrava nas paredes, nos muros, na cidade e que ele encontrava também na natureza", explicou Jacinto Lageira à agência Lusa.