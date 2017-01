Actualidade

Duas explosões de carros armadilhados atingiram um hotel na capital da Somália hoje de manhã, causando vários feridos, incluindo pelo menos quatro jornalistas que acorreram ao local após a primeira explosão, constatou um jornalista da AFP.

O ataque, que visou o Hotel Dayah, é o mais recente de uma série de atentados à bomba na capital somali.

A primeira explosão atingiu no início da manhã o hotel frequentado por políticos e localizado perto do parlamento e da presidência. Vários homens armados, de seguida, entraram no complexo do hotel, antes da explosão de uma segunda bomba, que feriu os jornalistas que estavam a chegar ao local, disse a fonte citada pela AFP.