Actualidade

Pelo menos sete pessoas morreram hoje na sequência de duas explosões com carros armadilhados junto a um hotel em Mogadíscio, Somália, com homens armados a entrarem no edifício e a dispararem com armas de fogo, informou a polícia.

"Até agora contámos sete mortos, a maioria civis e guardas da segurança. Também há muitas pessoas que ficaram feridas nas duas explosões", disse o agente da polícia Ibrahim Mohamed, citado pela AFP.

O oficial disse que dois homens armados foram mortos.