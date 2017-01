Actualidade

Um acidente com um 'ferry' de passageiros que atracava no cais fluvial do Terreiro do Paço, em Lisboa, fez hoje 33 feridos ligeiros, disse à Lusa o capitão do Porto de Lisboa.

De acordo com José Isabel, o acidente deu-se cerca das 08:30 no momento da atracação da embarcação da Soflusa.

O 'ferry' fazia a ligação Barreiro - Lisboa.