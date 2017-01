Actualidade

O presidente do conselho de administração da Transtejo e da Soflusa afirmou hoje desconhecer as causas do acidente com um 'ferry' de passageiros que atracava no Terreiro do Paço (Lisboa), admitindo que o nevoeiro possa ter motivado o embate.

Questionado pelos jornalistas, José Bagarrão disse que o nevoeiro "é uma das hipóteses entre muitas que podem ter estado na origem do acidente", referindo que "a comissão de inquérito que vai ser nomeada pela empresa é que vai apurar as causas".

Segundo o responsável da Transtejo - Transportes do Tejo e da Soflusa - Sociedade Fluvial de Transportes, "a embarcação embateu na doca da Marinha quando vinha do Barreiro para o Terreiro do Paço e, na sequência desse embate, alguns passageiros que já se tinham certamente levantado para desembarcar foram projetados e ficaram feridos".