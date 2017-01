Autárquicas

A candidata à Câmara de Lisboa e presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, pediu hoje uma reunião ao autarca da capital, Fernando Medina (PS), para debaterem "temas relevantes para a cidade", como habitação, mobilidade e apoio a idosos.

O pedido de reunião efetuado por Assunção Cristas a Fernando Medina foi revelado à Lusa por fonte oficial do CDS-PP.

De acordo com a mesma fonte, o pedido foi formalizado por correio eletrónico e os temas a tratar resultam das visitas efetuadas por Assunção Cristas no âmbito da pré-campanha para as eleições autárquicas deste ano.