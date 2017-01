Actualidade

O 'ferry' de passageiros que embateu hoje quando atracava no cais fluvial do Terreiro do Paço, num acidente que provocou 34 feridos ligeiros, não circulava à velocidade "mais adequada", admitiu o comandante do Porto de Lisboa.

"A velocidade certamente que não era [a mais adequada], isso não resta dúvidas. Agora, foi prejudicada pela falta de visibilidade", disse José Isabel à agência Lusa, falando numa "má avaliação" da parte do piloto.

"Ao vir com essa velocidade - o comandante pensava que estava mais longe - acabou por embater no cais", concretizou.