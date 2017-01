Quarto Escuro

O primeiro espectáculo às escuras e sem programa anunciado

No próximo dia 28 de janeiro, às 17h00 no Cinema São Jorge, irá realizar-se o Quarto Escuro, um evento inédito em Portugal, que reúne diversas personalidades, artistas, músicos e muitos momentos surpreendentes e que será apresentado por Ana Galvão e Fernando Alvim.



Patrícia Susano Ferreira | pferreira@destak.pt

O Quarto escuro, será um espectáculo às escuras, onde ninguém do público saberá o que o espera. A única iluminação da sala irá acender e apagar, enquanto os anfitriões e promotores do evento, Ana Galvão e Fernando Alvim, irão apresentar cada um dos intervenientes, só desvendados no dia do evento. Nas palavras de Fernando Alvim, “vai ser um evento épico e inédito em Portugal, com um conceito original e divertido, que só será possível graças às várias personalidades que se associaram a esta causa e que irão brilhar no escuro na sala do São Jorge. Queremos, acima de tudo, proporcionar a todos os presentes um momento inesquecível, ao mesmo tempo que angariamos verbas para a fundação Maria Cristina.” Os bilhetes custam 10 euros e 100% da receita será doada à fundação Maria Cristina e podem ser comprados nas bilheteiras do São Jorge ou através da ticketline.